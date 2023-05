Välja vilistatud Venemaa tennisist sai Prantsusmaa lahtistel šokk-kaotuse

Väljavilistatud ja muidu negatiivseid hüüdeid saanud Medvedev läks olukorrast ilmselgelt närvi. Ta küsis ka kohtunikelt abi, ent nemadki ei saanud aidata. „Mul on tunne, et ma ei mänginud halvasti, vaid vastane väga hästi,“ tõdes matši järel 27-aastane Medvedev. „Kui ta jätkab sarnaselt mängimist, siis ta on hooaja lõpuks maailma 30 parima tennisisti seas. Ma loodan, et see läheb nii, sest muidu tekib küsimus, et miks ta täna nii hästi mängis. Kuid muidugi olen pettunud.“