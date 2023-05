Rahvusnaiskonna peatreener enne mängu Austriaga: peame paremini esinema vastuvõtul, servil ja ka rünnakul

Peatreener Alessandro Orefice sõnul on Austria näol tegu teisest klassist võistkonnaga, kui esimene vastane Läti. „Neil on mõned põhimängijad puudu, põhiside ja üks nurk. Aga peame meeles hoidma, et Austria on korraldajana juba koha finaalturniiril taganud ja sellest tulenevalt võib nende koosseisus ka erinevaid taktikalisi käike toimuda. Aga neil on naiskonnas huvitavaid kujusid, liidrid on kaks temporündajat ja diagonaal (Anamarija Galic), kes mängis Itaalias Perugias. Nurgaründajad on noored, ent füüsiliselt võimsad ja piisava mängutasemega. Austria panustab palju individuaalsetele võimetele ja vähem taktikale,“ tutvustas juhendaja vastast.