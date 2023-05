KURADITOSIN AUHINDA | Kes oli koduse korvpallihooaja parim mängija ja treener? Kes üllatas negatiivselt? Kus oli parim publik?

Kaljurand: Oleksandr Kovliar. Eks variantideks on peamiselt eurosarjas säranud Artur Konontšuk või siis Kalev/Cramo meistrisarjas kullale vedanud Kovliar. Puhtalt stabiilsema hooaja pealt saab valituks noor ukrainlane, kellel aasta jooksul väga suuri ärakukkumisi polnud. Pigem jäi ta nii kaitses kui ka rünnakul meelde meeletu energiaga, mis keeras nii mõnegi matši kalevlaste kasuks.

Kuldkepp: Wesley Van Beck. Jah, tean, et Van Beck ei saanud Eesti meistriliiga finaalis vigastuse tõttu mängida, aga tema puudumine tiitlivõitu ei mõjutanud. Valikus mängis enim rolli Kalev/Cramo eurohooaeg. Kuigi Kalev/Cramo eduloos oli palju tähtsaid lülisid, suutis Van Beck tänu individuaalsetele oskustele mitu mängu omade kasuks pöörata. Tihti oli just tema see, kes pani vastaste kaitsjad ainukesena keerulisse olukorda. Lõpuks kerkiski Van Beck eurosarjas Kalev/Cramo suurimaks skoorijaks ja ta andis olulise panuse ka kaitses.