Novak Djokovic tegi French Openil poliitilise avalduse. Nõutud korraldajad: reeglites pole kirjas, mida mängija võib ja ei või öelda

Djokovic alistas Prantsusmaa lahtiste esimeses ringis kindlalt 6 : 3, 6 : 2, 7 : 6 ameeriklase Aleksandar Kovacevici. Kohtumise järel saab võidukas tennisist kirjutada midagi telekaamera objektiivi, seekord võttis serblane südameasjaks Balkanil toimuva. „Kosovo on Serbia süda. Lõpetage vägivald,“ teatas karjääri 23. suure slämmi turniiri tiitlit jahtiv tenniseäss.

Möödunud nädalavahetusel toimus Kosovo põhjaosas suurem meeleavaldus, kus omavahel läksid madistama NATO rahuvalvajad ja Kosovo serblastest protestijad. Viga sai 20 rahuvalvajat ja 50 meeleavaldajat. Riigis on seis niigi pingeline, sest Serbia pole 2008. aastal iseseisvunud Kosovo iseseisvust tunnistanud. Seekordse protesti tõid esile aga valimised, kus serblaste enamusega Kosovo piirkondades said linnapeadeks Albaania päritolu inimesed.

Djokovic selgitas mängujärgsel pressikonverentsil oma nägemust. „Ma pole poliitik ja mul pole kavatsust poliitika üle vaielda. Serblasena on mul Kosovo sündmuste jälgimine valus. Kosovos sündinud mehe pojana ja avaliku elu tegelasena tunnen vastutust. See oli vähim, mida ma teha sain,“ ütles maailma kolmas reket.

„Olen kõikide sõdade ja konfliktide vastu. Mul on kahju, et olukord selliseks kujunes. Kosovo on meie süda, meie kindlus. Seal peeti suurimaid lahinguid ja seal asub meie kõige tähtsam klooster,“ lisas ta.