Jukka Toijala: ma ei saa istuda kontoris soojas toas ja oodata, et klubid teevad kõik töö ära

Mina ootan väga seda perioodi. Ma olen treener ja mul pole olnud olla võimalust väga palju saalis. Ehk nüüd ma ootan väga suure huviga, et saan panna jälle ketsid jalga ning hakata saalis tööle. Noorematega on alati hea tööd teha, sest nendega näeb tulemusi kiirelt.

Juunikuu on kindlasti väike investeering tuleviku jaoks. Tulevad nooremad mängijad ja need kelle hooaeg on välismaal läbi saanud varem. Sellised mängijad, kes võib-olla varem ei ole koondises olnud ametlikes mängudes ja ka need, kes on varem koondist esindanud, kuid pole nii suures rollis olnud.

Oleme teinud suveks plaane nii meeste kui noortekoondistega. Lisaks külastanud 20 noorteklubi üle Eesti ja käisin ka Hispaanias paar korda, kus kohtusin mõne koondise mängijaga ning rääkinud nendega tulevikust kui ka suvistest plaanidest. Nüüd hiljuti sain kokku Eestisse tulnud Kriisa, Drelli ja Jurkatammega (toim. - Mikk) ja rääkisime nendega suvest. Samuti olen vaadanud noortefinaale. Võib öelda, et töökalt on läinud. Kurta ei saa ning igav ei ole kindlasti hakanud.

Viimastest mängudest on möödas paar kuud. Millised sinu tööpäevad olnud on?

Kokkuvõttes 4 võitu ja 8 kaotust, aga näiteks 6 võidu ja 6 kaotusega oleksime olnud juba suhteliselt lähedal ja siin saab kindlasti spekuleerida paari mängu osas. Kindlasti oleksime soovinud rohkem võita, aga ma arvan, et see on aus tulemus ja hea meel on selle üle, et saime viimases aknas kaks võitu.

Meil käis koondisest läbi kaheteistkümne mängu jooksul 29 mängijat ehk kaks ja pool meeskonda. Olid omad raskused ja plaan ei olnud päris selline, et 29 nime käib koondisest läbi. Teisest küljest me oleme olukorras, kus nooremad mängijad on koondises esimesi samme tegemas ning kui me teadsime, et ei pääse enam MM-ile, siis tahtsime pakkuda tuleviku mängijatele kogemusi sellel tasemel ametlikes mängudes.

Olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirist rääkides, siis tegemist on kindlasti suurima kaaluga korvpallisündmusega, mis Eestis toimunud on. Milliste ootustega me turniirile vastu läheme ning mida vastaste kohta oskad öelda?

Just. Me mängime kõik kontrollmängud võõrsil - esmalt Ungariga, kes valmistub sarnaselt meiega olümpiamängude eelvalikturniiriks ning siis Soomega, kes alustab augusti lõpus maailmameistrivõistluseid. Väga korralikud vastased ning eriti huvitav saab olema näha Soomet, kes tuleb väga tugeva koosseisuga.

Hetkel nimedest konkreetselt on veel keeruline rääkida. Keegi ei ole öelnud, et ei osale suvises programmis, aga samas see, et meil selline turniir on selgus päris hilja ning ma tean, et osadel mängijatel on isiklikus elus planeeritud sündmused, mis on ees ootamas. Aga me teeme kindlasti korraliku laagri ning saame parima võimaliku koosseisu kokku.

Üks asi on teha trenni, aga teine teema on mängida. Selles mõttes väga hea, et saime kokkuleppele nende vastastega ja saame proovida neid asju, mida me mängudele eelnevad kolm nädalat laagris teeme. Need on vajalikud mängud, et mehed kes on varem koondises olnud või kes on uued, saavad aru meie süsteemist ning millist korvpalli me tahame mängida. Ja kindlasti rahvusvaheliste mängude kogemus on oluline, mida need mängijad saavad nendest mängudest.

Koondise peatreenerina võid ilmselt üsna rahul olla meie välismaal mängivate mängijate esitustega. Kotsarilt vägev esimene hooaeg Euroliigas ja ACB-s, Kullamäelt head esitused Leedus ja Eurocupis, Vene mängis Champions League finaalis, Drellilt hea hooaeg USAs ning ka Prantsusmaal, Treier on täna Itaalia liiga nelja parima hulgas. Võrreldes eelmise hooajaga on mängijate rollid ja minutid kasvanud koduklubides väga korralikult.

Mu käest küsitakse pidevalt, et kuidas sa nii rahulikult saad meistriliiga mänge vaadata ning miks sa kaasa ei ela. Aga ma ei elagi kaasa, vaid ma analüüsin ja vaatan neid mängijaid kes väljakul on. Konkreetselt mu poolehoid ei kuulu ühelegi klubile, vaid ma toetan Eesti korvpallureid ja korvpalli ning üritan mõista, et kuidas mängijad teatud olukordades reageerivad. Kuidas kaitses ja rünnakul saadakse hakkama, kuidas reageeritakse kohtunike otsustele ning milline on nende kehakeel.

Nimesid ma konkreetselt esile ei tooks, aga eks need kes on silma jäänud, tulevadki juunikuus Korvpallikodusse ning mängivad kontrollmänge. Aga siiski kui mõni nimi välja tuua, siis kindlasti näiteks Pärnust Sverre Aav, Keilast Kristen Kasemets ja samuti juba koondise eest väljakul käinud Toom ja Konontšuk on teinud selle hooajaga sammu edasi.

Eelinfo Tšehhi ja Iisraeli kohta ütleb, et nende parimad mängijad on huvitatud koondise esindamisest. Mõlemal koondisel on uued peatreenerid ning tahavad kindlasti head starti. Põhja-Makedoonia on meile tuttav vastane, kelle eest tuleb ilmselt väljakule ka T.J. Shorts, kes suure tõenäosusega mängib järgmisel hooajal Euroliigas ning valiti äsja Meistrite liiga parimaks mängijaks. Tuleb väga hea tasemega turniir ja loodame, et saame teha hea ettevalmistuse ning kodupubliku toel võidu nimel mängida.

Jah, absoluutselt ja see on koondise jaoks väga oluline. Nende puhul, kes on teinud sammu edasi, sõltub hästi palju sellest millise otsuse nad on oma agendiga vastu võtnud ja millise rolli nad on leidnud oma koduklubis. Nagu sa ka ütlesid, siis enamus mängijaid on teinud hea hooaja ja leidnud endale hea koha mängimiseks. Mul on selle üle hea meel, sest tänu sellele liigume ka koondisena edasi.

Lõpetuseks. Mainisid, et oled viimastel nädalatel mitmeid noorteklubisid üle Eesti külastanud. Mis mulje sulle klubide tegemised jätnud on ning mis täpsemalt klubi külastuste eesmärk on?

Eesmärk on klubidega teha koostööd. Kõik töö hakkab klubidest pihta ja see kuidas Eesti noorteklubid teevad tööd, on meile koondise vaates väga oluline. Me tahame seda sõnumit edasi anda, et koostöös me saame panustada nende töösse ja võtta järgmiseid samme. Siis liigub ka Eesti korvpall edasi.

Ma ei saa istuda kontoris soojas toas ja oodata, et klubid teevad kõik töö ära. Meil on vaja teha koostööd noorteklubidega. Minna nende juurde ja kohtuda nende treeneritega. Näha reaalselt, mis seal toimub ja millised mured ning kitsaskohad neil on. Koos klubidega me soovime saada paremaks ja nii saab tulevikus Eesti koondis tugevamaks.

Minu tööd hinnatakse muidugi suuresti selle pealt, et kuidas Eesti koondis mängib. Aga tegelikult teine osa sellest tööst on see, et kuidas noortekoondiste tegevuskava läheb edasi, kuidas klubid arenevad ning kuidas treenerite tase tõuseb. Sellega me töötame, aga need tulemused ei tule välja täna, vaid tulevikus.