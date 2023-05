DELFI PARIISIS | Enn Pant: kui ühel pool tapetakse inimesi, ei saa poliitika ja spordi lahus olemisest rääkida

„See, et poliitikat ja sporti tuleb lahus hoida, on loll jutt. Kui ühel pool tapetakse inimesi, surevad korvpallurid, tennisistid ja jäähokimängijad, siis need asjad ei saa lahus olla!“ ütleb Pariisis suure slämmi turniirile kaasa elav Eesti tenniseliidu president Enn Pant.