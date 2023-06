PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Kõrvemaal jahib esikohta discgolfi valitsev maailmameister

Meeste konkurentsis tuleb Kõrvemaa metsade vahele kuuekordne maailmameister Paul McBeth. Sportland Kõrvemaa Prodigy discgolfi rajal saab meeste näha nimekaid soomlasi, keda on mängijatest peaaegu pool. Võistlustulle astuvad mullu Estonian Open etapil napilt teiseks jäänud Lauri Lehtinen ning European Pro Tour avaetapil Kopenhaagenis Mauri Villmannile kulla kaotanud Samuel Hännineni. Eesti tippudest on kohal teiste seas Mauri Villmann, Mathias Villota, Silver Lätt ja Rasmus Metsamaa.

Naiste seas on eestlased kahtlemata favoriidid. Osa võtavad samuti Kopenhaagenis vastavalt kulla ja hõbeda võitnud Kaidi Allsalu ja Anneli Tõugjas-Männiste, aga ka peamiselt USAs tuuritav Keiti Tätte. Soome koorekihist osalevad Silva Saarinen, Tinja Väisänen ja Jenni Karppinen.

Võistlus toob kohale parimad mängijad Eestist, Euroopast, Austraaliast ja USAst. Et viimane on kettagolfi meka, on sealsete mängijate Euroopas nägemine haruldus. Võistlusele annab kaalu PDGA A-kategooria ja European Pro Tour’i osaks olemine.