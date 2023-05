Kuhu jäid Rally2 masinad? Keenia MM-etapile registreerus ülivähe osalejaid

Kuid ikaldus tuleb peamiselt väiksemate klasside arvelt. Kui Sardiinias on kohal lausa 40 Rally2 masinat, siis Keenias on neid lähtes vaid 13 ja neistki mitmed on kohalikud mehed. Hetkel WRC2 arvestuses 14 parima seas olevatest meestest on kohal vaid Oliver Solberg, kes aga Keenias hooaja üldarvestuse silmadele ei võistle. Tuntumatest meestest võistlevad Rally2 punktide eest poolakas Kajetan Kajetanowicz, tšehh Martin Prokop ja Luksemburgi äss Gregoire Munster. Ka eestlased jätavad selle etapi vahele.