Rovanperä pelgab, Ogier ja Evans ootavad Sardiinia ülipikka kiiruskatset. Prantslane: see lisab rallile vürtsi

Viie etapi järel on Toyotal tootjate arvestuses 201, Hyundail 169 ja M-Spordil 134 punkti. Meeskonna seis on hea ka pilootide pingereas, sest Kalle Rovanperä on esimene (98 silma), Sébastien Ogier kolmas (69) ja Elfyn Evans neljas (69), nende vahel mahub meie sangar Ott Tänak (81).

Tiimipealik Jari-Matti Latvala nentis, et teistele avapäeval teed puhastavat Rovanperä ootab tõenäoliselt eest keeruline ralli. „Eelmisel aastal oli see ralli meile veidi keeruline, kuid alates sellest ajast oleme Yaris Rally1 autole teinud kruusatingimustes päris palju täiendusi, mis Mehhikos ja Portugalis toimusid hästi,“ ütles soomlane tiimi pressiteenistuse vahendusel.

Peamine jututeema on 50-kilomeetrine kiiruskatse

Latvala sõnul on Sardiinias tavaliselt kuumem kui Portugalis. „Tänavu sõidetakse reedel lisaks ligi 50-kilomeetrine Monte Lerno kiiruskatse, kus eriti teisel läbimisel mängib rehvide säästmine suurt rolli. See tähendab, et Kalle kaotab teepuhastajana tõenäoliselt aega, kuid Sébastien ja Elfyn on parematel positsioonidel ning loodetavasti võitlevad nad esikoha eest,“ lisas ta.

Reedese 49,9 kilomeetri pikkuse Monte Lerno ja Sa Conchedda vahelise teekonna läbimine käis läbi kõigi Toyota meeste jutust. Esmakordselt läbitakse see reedel kell 10.20 ja teist korda sama päeva viimase katsena.

Viimati Portugalis maksimaalsed 30 punkti võtnud Rovanperä sõnul läheb tal Sardiinias raskeks. „Arvan, et kõigist kalendris olevatest rallidest on see minu jaoks võib-olla kõige keerulisem. Kui ilm on kuiv ja kuum, nagu Sardiinias tavaks, siis esimese autona on seal väga keeruline. Tänu 50-kilomeetrisele kiiruskatsele on see veelgi keerulisem. Tuleb raske nädalavahetus, kuid anname koos meeskonnaga endast maksimumi,“ osutas 22-aastane valitsev maailmameister.

Evansi ja Ogier ralli on selle võrra lihtsam, et enne on teedest üle tuhisenud nii Rovanperä kui ka Tänak. Evans nentis, et Portugali etapp oli tema jaoks suur pettumus.