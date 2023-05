Kerr Kriisa: jäin natuke mugavustsooni. Uues ülikoolis ei pea kellelegi suurt või väikest venda mängima

USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeimas divisjonis neljandat hooaega alustaval Kriisal oli pikalt selge, et 2020. aastal alanud Arizona-periood saab otsa. Ta meenutab Tucsonis veedetud aega valdavalt heade sõnadega, aga lahkumisel olid selged põhjused.

„Tundsin, et oli aeg edasi liikuda. Võib-olla jäin seal natuke mugavustsooni. Midagi halvasti polnud – kui hästi tegime, andis treener vanematele meestele rohkem puhkust, mis oli lahe. Aga sisetunne ütles, et oleks vaja midagi uut proovida. See asi hakkas natuke vanaks jääma, kõik oli samamoodi,“ rääkis Kriisa Delfile.