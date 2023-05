Alar Rikberg tegi enne Kuldliiga mängu Slovakkiaga koosseisus muudatusi

„Slovakkiaga on meil aastate jooksul peetud palju mänge ja praeguses tiimis on meil erinevaid seoseid, st tuttavad mängijaid, kes eestlastega samades klubides pallinud on. Olulisim muudatus võrreldes varasemaga on Slovakkial sidemängija näol, kus põhimeheks on tõusnud Matus Jalovecky. Suur roll on diagonaalründaja Patrik Lamanecil, nurgaründajate roll peaks väiksem olema, kui Soomega võrrelda. Tegu on korraliku Euroopa keskmiku kvaliteediga meeskonnaga. Tšehhi vastu jäid nad mingil hetkel surve alla ja tšehhid võtsid selle mängu jõuga ära,“ sõnas Rikberg.