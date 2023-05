Hilisõhtul lõppenud matši järgsel pressikonverentsil selgitas Ostapenko Delfile, kuidas ta sellise tagasituleku täpsemalt korda saatis: „Esimese seti võidust oli muidugi abi, aga ma lihtsalt võitlesin kogu jõust. Ütlesin endale, et ei anna talle seda setti, vaid võitlen viimase punktini, ta peab mult selle käest võitma. Ma ei tahtnud kolmandat setti mängida. Kui seis oli juba 5 : 5, siis ma tajusin, et see mäng on minu.“