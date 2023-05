AMETLIK | Paide Linnameeskond palkas uue peatreeneri

Ivan Stojković avaldas Eestisse naasmise üle suurt heameelt. „On suurepärane tunne olla Eesti jalgpallis tagasi. Paide Linnameeskonnaga liitumise üle olen eriti rõõmus, sest tulen klubisse, mis on suurepäraselt organiseeritud ja juhitud ning kus töötavad pühendunud inimesed,“ lausus ta klubi pressiteate vahendusel. „Olen koostööks valmis ja põnevil ning usun, et saadame üheskoos korda häid asju!“

„Kogutud taustainfo leidis meie omavahelistes vestlustes ning neile järgnenud analüüsis kinnitust ja lisas usku, et oleme leidnud treeneri, kellega koos klubi ajalooraamatusse uued peatükid kirjutada. Soovin Ivanile head hoogu ning kutsun ka kõiki Linnameeskonna poolehoidjaid staadionitele, et meeskonda oma toetusega edasi aidata!“

Treenerivahetuse protsessi juhtinud Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams tõdes, et Ivan Stojkovići näol on tegemist tänapäevastele kõrgetele standarditele vastava treeneriga.

„Ivani iseloomustavad väljendid nagu professionaalsus, tugev metoodiline võimekus ja töökus,“ kõneles Kams. „Tal tuleb meie juurde selge plaani ja kindla nägemusega, kuidas meie esindusmeeskond praegusest punktist edasi viia ning kindlasti toetab teda selles tõsiasi, et ta on Eesti kõrgliigajalgpalliga suurepäraselt kursis. Samas on tal ka väga tugev noormängijate arendamise kogemustepagas: ka see on meie klubi strateegilisi eesmärke silmas pidades ääretult oluline. Dobrodošli, Ivan!“