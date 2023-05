VIDEO | Heat võitis otsustava mängu võõrsil ja pääses NBA finaali

„Jäime tiimina ühtseks. Meeskonnana rääkisime sellest, et läheme ja võtame selle raske mängu võõrsil ära. Me tegime seda. Aga me ei ole rahul. Oleme elevil. Oleme õnnelikud. Aga meil on veel üks vastane võtta,“ sõnas Butler kohtumise järel.