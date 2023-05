DELFI PARIISIS | Kontaveiti alistanud Bernarda Pera nägu vajus ajakirjanikult kurba uudist kuuldes mossi. „Väga kahju!“

„Võti oli ilmselt selles, et ma püsisin agressiivsemana. Ma suutsin tema teist servi palju paremini tõrjuda kui tema minu oma (teise servi tõrjeprotsendid jäid Pera kasuks 71% – 53% – toim). Esimene sett oli kinni vaid ühes punktis. Oleks Anett selle seti kätte saanud, oleks võinud kogu mäng minna teistpidi. See oli tasavägine lahing ning mul on hea meel, et ma selle võitsin. Tegu on väga tugeva vastasega, ikkagi endine maailma teine reket. Olen selle võiduga väga rahul,“ rääkis Pera Delfile ja Eesti Päevalehele.