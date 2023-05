Latvala karmi avarii teinud Evansist: ta on proff ega lase end mõjutada

Evans sõitis oma masina sodiks Portugali ralli seitsmendal kiiruskatsel ja pidi katkestama.

„Ma arvan, et parim ravim [avariist taastumiseks] on alati see, kui võimalikult kiiresti uuesti autosse istuda,“ ütles Latvala portaalile DirtFish.

„Praegu on see natuke keerulisem, sest meil pole samasuguseid testimisvõimalusi. Kui mina 2009. aastal avariisse sattusin, olin kahe päeva pärast tagasi autos – see aitas,“ meenutas Latvala oma avariid 2009. aastal Portugalis, kui ta sõitis teelt välja ning rullus kuristikust alla.

Latvala Evansi pärast ei muretse. „Elfyn on suur professionaal, see pole tema esimene kord, kui suur õnnetus juhtub - ta saab sellega üsna hästi hakkama ja suudab end välja lülitada,“ lisas soomlane.

Latvala sõnul ei pruugi see üldse halb olla, kui Evans alustab Sardiinias pisut ettevaatlikumalt, sest see ongi keeruline ralli, kus võib kõike juhtuda.

„Alguses võib veidi rahulikumalt võtta ja siis hiljem saab hea stardipositsiooni puhul tugevamalt suruda, kui enesekindlus kasvab. Nii et ma arvan, et paar esimest kiiruskatset on enesekindluse tõstmiseks olulised,“ märkis Latvala.

Sardiinia ralli algab sel neljapäeval.