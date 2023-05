Mihkels pälvis Norra velotuuri finaaletapil neljanda koha

„Ringil oli kaks järsku tõusu järjest ehk siis kokku kuus tõusu enne lõppu. Arvasin ette, et tänane võib mulle sobida, kuna sellised minuti pikkused tõusud on mulle alati meeldinud. Sain kõikidel kordadel esimeste seas üle tõusude ja lõpus tegi Mike minu jaoks isegi mitme mehe eest tööd, kuid kahjuks sai ta jõud natuke liiga vara otsa ja kui kiirus langema hakkas, otsustasin, et alustan oma sprinti 300 meetri pealt. See oli natuke liiga vara, sestap said kolm ratturit minust veel enne lõppu mööda, kuid olen rahul. Siiani minu parim tulemus selle tiimiga,“ lisas Mihkels.