Läti hokikoondise vastu esitati Soomes kriminaalkaebus

Iltalehti ja Ilta-Sanomate teatel esitati kaebus seetõttu, et Läti koondise särkidel oli MM-turniiri ajal Eesti kihlveofirma OlyBeti reklaam.

Soome loteriiseadus määratleb, et riilklik Veikkaus on ainus ettevõte, mis võib riigis hasartmänge ja kihlvedusid turustada ja pakkuda. Välismaiste kihlveofirmade reklaamimine on Soomes keelatud.