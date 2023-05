Uskumatu saavutus vallandas eufooria. Selle kordamine näib väga raske

Vähe on riike, kus rahvuskoondise MM-i pronksmedal vallandab sellise eufooria, et järgmine päev kuulutatakse ametlikult kogu riigis vabaks päevaks. Lätis aga nii just juhtus. Pärast seda, kui Läti hokimängijad alistasid MM-i pronksimängus lisaajal USA, pidutses kogu riik. Riia kesklinna kogunes rahvuskangelasi vastu võtma üle 30 000 inimese.