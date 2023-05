UEFA naiste jalgpalli juht kiitis EM-turniiri: nägime Eestis suurepäraseid pealtvaatajate numbreid

Teistkordselt Eestis viibiva Kessleri mulje Eestist ja siinsetest inimestest on positiivne. „Väike, aga meeldiv riik, kus on kenad inimesed. Arvan, et esimene ja kõige olulisem mulje oli kõigi siinsete inimeste tore ja soe vastuvõtt,“ oli Kessleril eestlaste kohta vaid kiidusõnu jagada, vahendab EJLi pressiteenistus.

Samuti oli Kessleril hea meel, et Eesti-sugune riik sai esmakordse kogemuse UEFA naiste finaalturniiril osalemise ja selle korraldamisega. „Vaadake, mis see Eestile kaasa tõi. Nägime suurepäraseid pealtvaatajate numbreid. Teie naiskond sai rahvusvahelise kogemuse Euroopa parimate võistkondade vastu võisteldes,“ kirjeldas Kessler, kuidas võõrustajariigil on suurepärane võimalus arengus samm edasi astuda.

Just inimesed on Kessleri sõnul klubides olulise tähtsusega, tänu kellele tekivad võimalused. „Ma arvan, et see on ka tänase päeva võti, et klubides tuleb rohkem ära teha, rohkem juhte peab selle eest seisma, et naiste jalgpalli arengut Eestis suunata,“ kirjeldas Kessler.