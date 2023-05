Götzise võitjad ja kaotajad. Tilga tõestas taset, uus veetlev superstaar Hall andis eestlastele lubaduse

Treener Jeff Huntoon leidis, et tuligi kasuks, et kõik ideaalselt ei laabunud ning eelkõige kõrgushüppes (2.00) ja odaviskes (58.45) jäi võtmata üle 200 punkti. „See jätab meid näljaseks. Teinuks me 8600, oleks kõik elevil ja mõtleksime, mis nüüd edasi. Meil on aga jätkuvalt tööd vaja teha ja seis MM-ile minekuks on hea,“ kiitis Huntoon.