Venelanna lõpetas tennisekarjääri ja liitus OnlyFansiga

„Hetk, mida olete kõik oodanud, on lõpuks käes! Jagan seal palju huvitavat materjali,“ kinnitas Žuk OnlyFansiga liitumist, vahendab Saksamaa ajakiri Bild.

Venelanna teatas samas, et on üks asi, mida ta kunagi ei tee: „Ma ei postita kunagi pilte, kus olen päris ilma riieteta.“

Žuk on pärast tennisekarjääri lõppu elanud USA-s Miamis. Raha on ta teeninud luksusautosid ja jahte rentides. Lisaks töötab ta modellina. Instagramis, kus tal on 170 000 jälgijat, jagab ta aktiivselt pilte oma lõbusast elust.