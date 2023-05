Müügile tulid pääsmed Eesti vutikoondise mänguks Aserbaidžaaniga

Ühe pääsme hind on 2 eurot. Piletimüük kestab kuni 7. juunini ja pärast müügiperioodi lõppu saadetakse pääsmed ostnutele e-postile.

Meeste koondis on Aserbaidžaaniga varasemalt kohtunud kaheksal korral, millest Eesti on võitnud kolm ja viigiga leppinud neljal korral. Viimati mindi vastamisi maavõistlusmängus 2013. aastal, kui A. Le Coq Arenal toimunud kohtumises alistati aserid 2:1. Eesti koondise eest olid resultatiivsed Sergei Zenjov ja Joel Lindpere .

Meeste koondise aasta esimene kohtumine kodumurul toimub kolm päeva hiljem, 20. juunil, kui EM-valikmängus minnakse vastamisi Belgiaga. Kohtumise eel on staadioni ümber avatud festivaliala, kus astuvad üles Eesti artistid ja saadaval on fännikaup. Pääsmed Eesti koondise kodumängudele on saadaval Piletilevis.