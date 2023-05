„Arvan, et esimene sett oli korralik, kuid siis hakkasin tundma, kuidas selg jääb järjest kangemaks ja kangemaks. Teist setti oli juba raske mängida. Pean leppima, et tegu on vigastusega, mis ei lähe kunagi ära ja millega ma pean lihtsalt üritama toime tulla.“