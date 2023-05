Itaalia meister Napoli jäi ootamatult peatreenerita

64-aastasel Spallettil, kes asus Napoli peatreeneriks 2021. aasta juulis ja juhtis meeskonna oma esimesel hooajal kolmandaks, on kehtivast lepingust alles veel üks aasta.

Napoli klubi president Aurelio De Laurentiis teatas, et austab Spalletti otsust vaheaasta võtta.

„Spalletti on olnud suurepärane treener, ta on vaba mees, ta kinkis meile midagi ja ma tänan teda selle eest, tal on õigus teha, mis ta soovib,“ sõnas De Laurentiis Rai TV-s, vahendab BBC Sport.