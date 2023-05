VIDEOD | Suur rahvapidu! 50 000 lätlast tervitavad Riia tänavatel oma hokisangareid

Pühapäeval pronksimängus 4 : 3 USA alistanud Läti hokimängijad võeti vastu Riia vabaduse väljakul. Meie lõunanaabrite pealinna tänavad on inimestest umbes. See on ka üsna loogiline, sest parlament kuulutas pühapäeva hilisõhtul erandkorras esmaspäeva puhkepäevaks.

Stakis ütles rahvuskoondise edu kohta, et see on muljetavaldav, sest Lätis on kümneid kordi vähem hokimängijaid kui näiteks USA-s, keda pronksikohtumises võideti.