ESIKUUIK | Ralli, kus Ott Tänak tõusis suurkujude sekka

Eesti rallispordis on võistlusi, mis kirjutatakse suurte tähtedega ajalukku. Kogenumad fännid mäletavad hästi, kuidas Markko Märtin sai 2003. aastal Kreekas karjääri esimese võidu. Ott Tänaku jaoks on sama sümboolne Sardiinia ralli. 2017. aastal võitis ta just sellel Itaalia saarel karjääri esimese maailmameistrivõistluste etapi.