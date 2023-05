„Olukorrast riigis“: Kanepi venelannaga paarismängu mängimisest hullem on tema õigustus sellele

Kanepi mängis 23. mail Strasbourgi WTA 250 turniiril paarismängu koos venelanna Angelina Gabujevaga, olles alates Ukraina sõja puhkemisest 24. veebruaril 2022 teine Eesti lipu all mängiv tennisist Elena Malõgiga kõrval, kes agressorriigi esindajaga ühel pool võrku on seisnud.

„Intervjuus Postimehele ütles Kanepi, et tema poliitikaga ei tegele ja ei lähe kaasa inimestevaheliste suhete lõhestamise kampaaniaga. Ehk andis mõista, et sport ja poliitika tuleb hoida lahus ja see, et tema mängib venelannaga paarismängu, ei ole teiste inimeste asi, liiati nende, kes arvavad, et Vene sportlastel, senikaua, kuni Ukraina sportlased sõna otseses mõttes ja sadades rindel surevad, ei ole tippvõistlustele kohta. Kanepi seda ei arvanud,“ rääkis Lepik.

„Asi, mis eriti õli tulle valas - ühtegi inimest ei saa kindlasti nende vanemate pattude eest hukka mõista - olid tema ema Anne Kanepi sõnad telefoniusutluses Postimehele.“

Lühidalt kokku võttes ütles Kanepi ema, et Ukraina on sõja puhkemises ise süüdi ning ei saa kindlalt väita, kumb selles sõjas on agressor.

„Ma olen nõus, et vanemate seisukohtade pärast ei peaks inimesi hukka mõistma,“ jätkas Kelomees. „Kaia Kanepi ei ole tema ema lausutud lause kohta midagi ise öelnud ega ole asunud väljendama seda, et tema ei ole sama meelt, vaid arvab ikkagi, et Ukrainat peaks aitama ja Venemaa on agressor. Ta on lihtsalt kaitsnud fakti, et ta mängis paaris selle venelannaga. See, kuidas ta seda on õigustanud, on üksjagu hullem kui see fakt ise, mis ei ole ka mitteproblemaatiline.“