Eurospordi tenniseekspert Laura Robson: Kontaveit on suurepärane, aga puudu jääb järjepidevusest

„Arvan, et Kontaveitil on alati suurepärane võimalus,“ ütles Robson. „Ta on suurepärane mängija, üliandekas. Juba ta algtase on fantastiline. Praegu on asi lihtsalt matšivõitudes ja selleski, et ettevalmistus pole läinud ehk päris soovitult.“

Robson märkis, et Kontaveit on olnud vigastustega hädas ja see on takistanud järjepidevalt mängimist. Õnneks on viimase ajal mängukogemust juurde tulnud ja tase hakkab taastuma. Näiteks Roomas näitas Konteveit head tennist.

„Tal sai suurepärane võidu Alycia Parksi vastu esimeses ringis. Kuid vaja on järjestikuseid võite,“ märkis spetsialist, kellele Kontaveiti puhul meeldib enim mängija löök. „Anettil on üks puhtamaid pallilööke, seda nii ees- kui ka tagakäega. See ongi see loomulik talent. Anett peab oma mängu tooma rohkem sügavust, kuid minu jaoks on vaid aja küsimus, kui ta on taas oma parimas vormis.“

Kaia Kanepi vormist rääkides märkis Robson, et tegemist on tõelise giant killeriga ehk tennisistiga, kes suudab välja lükata endast WTA tabelis märgatavalt kõrgemal olevaid sportlasi.

„Ta on oma karjääri jooksul peaaegu igal suurel slämmi turniiril vilja lõiganud. Nii et täna Madison Keysi vastu võib tõesti kõike juhtuda. Ta on keegi, kes sunnib vastast tegema sundimata vigu, ja lööb ka väljaku tagant tohutu hooga,“ ütles spetsialist, kes 2012. aastal tuli Londoni olümpial paarismängus koos Andy Murrayga hõbedale.

Robson jätkas. „Ma arvan, et nende mängustiilid täiendavad üksteist. Kui aus olla, siis küsimus on lihtsalt selles, kes suudab olla pisut järjekindlam. Kaial on siin varem hästi läinud, aga ma ütleks üldiselt, et tema mänguvorm tuleb kiiresti esile. Ta saab hakkama nii kõvadel väljakutel kui murul, seda oli eriti hästi näha mõned aastad tagasi.“

Asjatundja sõnul soosivad Pariisi väljakud kiiret mängu. „Kõik mängijad on öelnud, et tegelikult on aeglased pigem pallid, mitte väljakukate. Kui Kanepi suudab selle ära kasutada ja hoida oma mängu sama agressiivsena, on tal alati suurepärane võimalus kõigi vastu,“ rääkis ta.

Robson ütles ka, et tema hinnangul jääb Kanepil liikuvusest vajaka. „Temagi pole, sarnaselt Kontaveitile, järjekindlalt mänginud ja on pidanud karjääri jooksul korduvalt edetabelis alt tagasi üles ronima. See lihtsalt võtab kehalt lõivu. Kuid tema löök ja serv on alati head. See ei kao kunagi. Pallide löömise ajastus on fantastiline,“ kiitis Robson.