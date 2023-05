Läti parlament kuulutas esmaspäeva hokimedali puhul vabaks päevaks

Läti Delfi sõnul asusid sealne koalitsioon hokikoondise ajaloolise pronksivõidu puhul tööle ning sisuliselt vastu ööd võeti vastu otsus, et lätlased saavad esmaspäeval vaba päeva. Eelnõu poolt hääletas 52 inimest, kolm jäid erapooletuks. Sealjuures mitmed saadikud olid saalis hokikoondise särgis. Puhkepäeva ei saa ainult õpilased, kes peavad sel päeval eksami sooritama.

Riias toimub ka täna suurem pidu, sest hokisangareid tervitatakse kell üks vabadussamba juures. Parlamendi esimehe ja idee algataja Edvards Smiltēnsi sõnul oli see esmakordne, et saadikud kogunesid vastu ööd saali mitte kriisi, vaid meeliülendava sündmuse tõttu. „Homme on tõeline patriotismi ja ühtsuse pidu, toetame kogu Läti meeskonda ja rahvast, võimaldades kõigil sellest osa saada,“ ütles Smiltēns kõnepuldist.