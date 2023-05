VALLOT PUKI HOKIKOMMENTAAR | Maailmameistriks tuli Kanada, aga kulla võitis Läti

Läti koondise pronksivõit on ülekaalukalt parim lugu, kui tahate, siis suisa muinasjutt, mis jäähokimaailmas viimasel ajal juhtunud on. Tampere Nokia Arena muutus nädalavahetusel lätlaste koduväljakuks, sest kiiresti sõitsid kohale tuhanded fännid, kes panid püsti sellise mürgli, et hoia ja keela. Seda on näha olnud aastaid, et Läti hokifännid on suure südame ja hingega asja kallal ning hokimehed polnud kiidusõnadega kitsid.