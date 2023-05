TÄNA OTSEBLOGI | Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit alustavad Prantsusmaa lahtiseid

27-aastane Anett Kontaveit (WTA 78.) kohtub endast aasta vanema ameeriklanna Bernarda Peraga (WTA 36.) Nooruses Horvaatiat esindanud Pera on teinud maailma edetabelis vägeva tõusu, sest vähem kui aasta tagas oli ta WTA tabelis alles 130. kohal.

Eestlanna alistas viimati suure slämmi turniiril maailma 40 parima sekka kuulunud mängija 2020. aasta US Openil. French Open pole kummagi mängija jaoks kuigi õnnelik koht. Kontaveit on Pariisis parimal juhul jõudnud välja neljandasse ja Pera teise ringi, mullu sai mõlema tennisisti jaoks turniir läbi juba avaringis. Omavahel on naised varem kohtunud kahel korral – mullu Wimbledoni esimeses ringis jäi peale Kontaveit ja Hamburgi finaalis Pera.