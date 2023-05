DELFI GÖTZISES | 8400 punkti kogunud Tilga: täitsa korralik. Treener: ühe vea tegin mina, mitte Karel

Tegu on 25-aastase sportlase karjääri paremuselt kolmanda resultaadiga. Tunamullu kogus ta USA-s Athensis 8484 punkti, aprillis Itaalias Desenzanos 8482 silma. Tilga potentsiaali näitab see, et need on kõik mõneti erinevad võistlused, erineva seeriaga. Seegi kord ei sujunud kõik ideaalselt, ometi tuli tulemus kõrgeklassiline.