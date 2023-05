PARIISI PÄEVIK | Mõtisklusi tennisest ja sõjast

Kaks meest ajamas taga ühte kollast palli. Reketid on muidugi kordades kallimad kui need, mis mul kodus on – 20-eurosed odavad labidad, mis on ostetud ühest taskukohaste hindadega tuntud spordipoest.

Aga nende kallite reketite taga (Musettil muuseas Head Boom Pro, Ymeril Wilson Blade 98 V7) on tippsportlased. Sportlase taga nimi. Nime taga riik ja lipp. Lipu taga selle riigi väärtused ja geopoliitilised eesmärgid. Sportlane ei mõtle mängu ajal neile väärtustele, ajab oma asja ja lahutab oma riigi kodanike meelt, tuues koju väikseid võite ja suuri karikaid, vahel pakkudes kaasaelajatele kibedaid kaotusepisaraid. Aga ta on ikkagi oma riigi saadik ja kui tema väärtushinnangud selle riigi kodanike omadest kardinaalselt erinevad – kodanikke on ka muidugi igasuguseid, ühiskond on kogu aeg lõhestunud olnud –, siis see šokeerib.