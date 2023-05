Penalti raisanud Paide Linnameeskond sai järjekordse kaotuse. Ajutine peatreener Sillaste: juurde on panna kõiges, see on ilmselge

Paide mängijad peavad võtma vastutuse

„Kaks võrdset meeskonda,“ lausus Transi juhendaja Sergei Terehhov kohtumise järel Soccerneti ülekandes. „Tähtis on see, et mängijad said enne karikafinaali positiivse impulsi, aga ka liigas pole meie seis kõige parem. Mõlemalt poolt vaadates tähtsad punktid.“

Järgmisel nädalal meistriliigas mänge pole, kuid laupäeval selgitavad Flora ja Trans tänavuse karikavõitja. Sealjuures Narva kindlustab võidu korral koha eurosarjas, kaotuse puhul pääseb sinna Nõmme Kalju. Terehhovi sõnul saab Paide mängust kaasa võtta meeskonnavaimu.

Paidet juhendanud Sillaste oli kohtumise järel üsna mõtliku olemisega. „Tulemus jälle polnud päris see, mis peaks Paide sugusel meeskonnal olema. Juurde on panna igas momendis, see on ilmselge,“ tõdes Sillaste.

Ta jätkas: „Kui oleme vastaseid kõrgemalt surunud, siis pole tulemust tulnud. Täna andsime initsiatiivi esimesel poolajal Narvale, nad väga ohtlikuks ei osutunud, sest nad peamiselt panid pikki sööte ette. Teisel poolajal keerasime vinti peale, aga kui tuleb kastis õnnetu olukord ja meid tuuakse maa peale, siis on raske... Meil pole enesekindlust, peame selle kiiresti leidma.“

Sel hooajal 15-st matšist vaid kolm võitnud Paide Linnameeskond on liigas 15 punktiga seitsmendal kohal. Nende selja taha jäävad 13 silmaga Narva Trans ja Tartu Tammeka ning üheksaga Harju JK Laagri. Sealjuures tartlased on teinud teistest ühe mängu vähem.

Sealjuures on Paide löönud 15 mängus vaid 14 väravat. „Naiivne oleks mõelda, et me sellega trennis ei tegele. Asi peab minema konkreetsemaks. Täna olime mitmel korral lähedal. Trennis sai toonitatud, et mängijad peavad võtma vastutuse... ei saa lootma jääda, et äkki täna Gomis või Robi lööb värava. Igaüks peaks minema väljakule suhtumisega nagu oli Joel Lindperel: mina otsustan. See on puudu. Asi pole trennis tehtud harjutustes, kuigi sealgi peab paremaks saama, aga mängijad peavad iseendale otsa vaatama.“