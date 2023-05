Pronksise Läti hokikoondise ründaja: mul on pisarad silmis, sellest meeskonnast tuleks filme teha

Läti hokikoondis alistas pühapäeval pronksimatšis lisaajal 4 : 3 USA, millega nad jõudsid riigi ajaloos esmakordselt MM-il medalitele. „Tean ainul üht... Meil, lätlastel, on süda ja võitlusvaim. Mul on pisarad silmis ja raske sõnu leida,“ ütles Dzierkals LTV-le kohtumise järel.

„[Läti hokilegend Artūrs] Irbe ütles kunagi, et sportlased elavad selliste hetkede nimel. Ma ei saa siiani aru, mis täna juhtus, see on midagi ainulaadset,“ jätkas Dzierkals. „Oleme nagu perekond. Sel aastal kõik mängijad võitlesid üksteiste eest. Ma arvan, et sellest meeskonnast tuleks filme teha!“