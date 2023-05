Läti jäähokikoondise peatreener: nägin enne MM-i unes, et me võidame medalid

Läti hokikoondis alistas pühapäeval pronksimatšis lisaajal 4 : 3 USA, millega nad jõudsid riigi ajaloos esmakordselt MM-il medalitele. „Mul pole sõnu. See on meie kuld,“ ütles Vītoliņš pärast mängu LTV-ga vesteldes. „Alati on tore lõpetada turniir võiduga. See oli meie jaoks nagu kuldmedalimäng. Poisid tegid fantastilist tööd ja võitlesid lõpuni. Olime [viimasel kolmandikul] taga, kuid leidsime jõudu ja tegime õigel ajal õigeid otsuseid.“

Vītoliņš tänas ka tuhandeid Tamperesse sõitnud fänne, kes andsid koondise edusse oma panuse. „Nägime, et ameeriklastel hakkasid käed värisema. Aitäh neile tuhandetele siia tulnud fännidele, ilma teieta poleks seda võitu tulnud,“ jätkas treener

Vītoliņš tunnistas, et ta nägi seda edu juba enne MM-i unes, kuid polnud sellest seni kellelegi rääkinud. „Nägin unes, et võidame medalid. Ma ei teadnud, et millised, aga nägin und medalitest,“ rääkis treener. „Peaasi on unistada. Kui sa usud oma unistustesse, sest need täituvad. Ma ei tahtnud seda välja öelda, aga nüüd saan selle unenäo paljastada.“

Läti kaotas alagrupi kahes esimeses mängus 0 : 6 Kanadale ja 1 : 2 Slovakkiale, kuid seejärel said nad mängu käima. Üle noatera grupist edasi pääsenud lätlased alistasid veerandfinaalis 3 : 1 Rootsi, poolfinaalis jäid nad 2 : 4 alla Kanadale.

Vītoliņši meelest Läti vääris medaleid. „Mängisime ka esimestes mängudes hästi ja olime ühtne meeskond. See on väljakutse tulevikuks. Aasta pärast on meil taas sarnased pingelised mängud ja tuleb kaotusi, aga me nüüd teame, et ühtsena võime palju saavutada,“ rääkis ta.