Vaprus sai kohustusliku võidu asemel punaselt laternalt lüüa

„Vaadates meie hooaja hoogu, siis pidanuks olema kohustuslikud kolm punkti. Neid me kodus kaitsma tulime, aga Harju oli täna parem võistkond. Kehv esimene poolaeg lõpetas meie jaoks sisuliselt mängu ära, sest teisel poolajal istusid nad nii kaitses, et seda oli raske murda,“ tunnistas kohtumise järel Vapruse poolkaitsja Reno Mark.

Aprilli lõpus suutis Pärnu võõrsil esimese poolaja 0 : 1 kaotuse mängida teisel poolajal 2 : 1 võiduks, kuid sel korral jäid Igor Prinsi hoolealused üsna hambutuks. Lisaminutitel suure surve peale pannud pärnakad ei suutnudki Laagri väravalukku lahti muukida ja nad said 815 pealtvaataja ees valusa kaotuse. Mark möönis, et saatuslikuks said individuaalsed eksimused. „Need keerasid mängu tuksi. Neid oli esimesel poolajal liiga palju ja kõik me peame peeglisse vaatama. Kaotus tuli selle pealt,“ leidis suvepealinlane.