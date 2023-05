Selgus French Openi homne ajakava. Eestlannade mängud algavad samal ajal

Kanepi (WTA 76.) vastaseks on Madison Keys (WTA 20.), Kontaveit kohtub Bernarda Peraga (WTA 38.). Mõlemad eestlannade vastased on ameeriklannad.

Kui Kanepil õnnestub Keysi võita, läheks ta teises ringis vastamisi kas kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud ameeriklanna Kayla Day'ga (WTA 138.) või korraldajatelt põhiturniirile vabapääsme saanud prantslanna Kristina Mladenoviciga (WTA 165.). Nende mäng on paigutatud turniiri suuruselt kolmanda areeni (Court Simonne-Mathieu) avamänguks (samuti kl 12).

Kontaveiti ootaks edu korral teises ringis kohtumine ukrainlanna Dajana Jastremska (WTA 144.) või horvaaditari Donna Vekiciga (WTA 22.). Esimene neist on läbinud kvalifikatsiooni ehk saanud Pariisis juba kolm võitu. Nende mängu alguseks 8. väljakul on samuti 12.00.