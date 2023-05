Hooajale joone alla tõmmanud endine ralli juunioride maailmameister: mul pole enesetunnet ega eelarvet

„Otsuse taga on mitu väikest erinevat põhjust. Mu enesetunne polnud parim võimalik, eelarve kokku saamisega olid varasemast suuremad mured ja maailmas on olukord keeruline. Muidugi oleksin lootnud paremat hooaega ja fantastilisi tulemusi, kuid kahjuks seda ei juhtunud,“ ütles 32-aastane Kristensson pressiteates.

„Olen mitu aastat võidelnud ja õppisin sellest, et sa ei tohi teha midagi, mis ei tundu 100% õige. Lõpetamise otsus on aus kõigi asjaosaliste suhtes,“ lisas ta. „Asi pole selles, et ma ei tahaks ralliautoga sõita. Soov ja rõõm on endiselt olemas. Tööd tuleb aga teha õigesti.“