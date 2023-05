DELFI GÖTZISES | Üks Noole habemega rekord löödi üle. Millised hirmkõvad võistluse tippmargid täna langevad?

Nii mõnedki on sellised, et ka eraldi võttes tooksid tiitlivõistluselt korraliku tulemuse. Enne tänavust mõõduvõttu hoidis Erki Nool enda käes kahte Götzise rekordit – 400 m jooksus (46,53) ja teivashüppes (5.55).

Millised rekordid võiksid teisel päeval langeda? „Simon Ehammer on tänavu jooksnud 13,4, kui tema jätkanuks, olnuks seal võimalus,“ analüüsis Tilga. „Kettas on Lindon Victor vist võimeline heitma nii kaugele, aga ma ei tea, mis vorm tal praegu on. Oda 75 meetrit... Seal oleks vaja heas vormis Kauli või... kui mina saan täiesti sajaprotsendilise viske, siis on see võimalik.“