DELFI FOTOD | Tartu GP ja Tour of Estonia üldvõidu noppis Taani rattur, Vahtra tuli kolmandaks

„Sellisel ringil oli raske sõitu kontrollida, enamus aega me suutsime seda teha, aga lõpuks kui läks minema viimane suur jooksikutegrupp siis liider (Fortin) meiega kaasa kahjuks ei saanud. Ma proovisin võtta olukorrast maksimumi, aga loomulikult ei ole me meeskonnana tulemusega rahul kui me alustame päeva kollase särgiga, aga lõpetame ilma selleta,“ sõnas kokkuvõttes teise koha saanud Malmberg.

„Ma olen väga rahul, et me suutsime enda taktika peale suruda ja sõidu raskeks teha ning liidri raskesse olukorda panna, aga kahetised tunded on, sest lõpus jäi realiseerimisest puudu. Mängisin natuke pokkerit seal, sest ei saanud igale rünnakule reageerida ning kahjuks sai üks mees lõpuks eest ära ja kuna taga jäi passimiseks siis nii see sõit tehtud saigi,“ kinnitas Vahtra.