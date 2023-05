Prantsusmaa tulevikutalent võitis Lyonis elu esimese ATP turniiri

„Ma jään seda igavesti mäletama,“ rääkis Fils finaali järel. „See on olnud suurepärane nädal. See on olnud hämmastav. Olen võidu üle õnnelik ja nüüd tahan veel enamat. Täna tulin väljakule energiavabana, kuid olin keskendunud oma mängule ja andsin endast parima. „Ma tundsin, et mängin sel nädalal hästi, kuid ma ei oodanud, et võidan turniiri,“ kommenteeris prantslane ootamatut triumfi.