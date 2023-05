DELFI VIDEO | Alar Rikberg Eesti koondise kindlast kaotusest: mitmed mehed olid näost valged ja läksid lati alt läbi

„Vahe on selles, et koosseisu mõttes on meil võrreldes eelmise aastaga päris palju mehi puudu. Soomel on samasugune tuumik olemas,“ jätkas peatreener. „Meil on oskused ja võimed mängida võrkpalli, mida näitas geimide esimene pool. Kuid siis, justkui noaga lõigatult tekib meil paanikalt ja laguneme meeskonnana täielikult.“