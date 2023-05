Vallot Puki hokikommentaar | Lätlaste tuhkatriinulugu sai väikse kõrvakiilu, sakslaste oma läheb veel edasi

Sakslastest on kahju. Pidi see ajalooline finaalipääs just samal päeval juhtuma, kui Bundesligas peeti viimane voor ja äärmiselt dramaatilisel kombel tuli taas meistriks Müncheni Bayern. Kogu Saksamaa ajakirjandus pasundab ainult sellest. Hokimeeste saavutusest teada saamiseks tuleb paar lehekülge allapoole kerida. Aga ehk on pühapäeva õhtul hokikoondise kangelastegudest sealmail tibake rohkem juttu ja pääsevad vast kohe esikülgedele.