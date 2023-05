Henri Drell: mulle meeldis Prantsusmaal, klubi tahaks mind tagasi

Nädala pärast sõidab 23-aastane Drell treenima taas ookeani taha. Mida suvi täpsemalt toob, ei saanud ta veel öelda, aga ilmselt tuleb see vaheldusrikas.

Korvpallisõbrad loodavad, et Drelli näeb kodumaal mängimas augustikuus, kui Eesti võõrustab 2024. aasta Pariisi olümpiamängude eelvalikturniiri ühte alagruppi. „Seda on veel vara öelda, sest turniirini on veel aega, aga kindlasti tahaks siia mängima tulla,“ rääkis ta.