DELFI VIDEO | Heiko Rannula: Kalev/Cramos polnud ükski mängija banketibrigaad, kõik tõid hooaja jooksul vähemalt ühe võidu

„Pole saladus, et meil oli peale Eesti-Läti liiga Final Fouri ja (FIBA eurosarja) Prantsusmaa-retke siht silme ees. See oli meile meeskonnana väga valus. Nägime palju vaeva selleks, et tänaseks sellises seisus olla. Mul on mängijate üle väga hea meel, nad said hooaja eest autasu ka kätte. Väga äge meeskond just persoonide mõttes,“ rääkis Rannula.