DELFI VIDEO | Kalev/Cramo president Toomas Linamäe: kuldmedal oli kogu võistkonnale tänu hooaja eest

„FIBA eurosarjas ei saanud me edasi (finaali), Eesti-Läti liigas ei saanud midagi. Kui sellest oleks ka ilma jäänud, oleks väga valus hooaeg olnud. See kuld ongi meeskonnale ja treeneritele tänu hooaja eest,“ rääkis Linamäe Delfi videointervjuus.

„Mul on aastatega nõrgad närvid tekkinud. Tänagi oli nii, et ei tea, kas võidame. Aga kui vaadata, mida FIBA-s tegime, siis suurt närvi polnud. Uskusin, et peaksimegi parimad olema,“ ütles Linamäe.