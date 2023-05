DELFI VIDEO | Kregor Hermet Kalev/Cramo tiitlivõidust: me ei tahtnud õhku jätta mingeid küsimärke, kes on parim

„Rääkisime meeskonnasiseselt, et soovime see aasta lõpetada saldoga 9 : 0 ja mitte jätta õhku küsimärke selles, kes on parim. Oluline oli see, et me olime kõik näljased. Kuigi olime teinud hea hooaja, polnud meil näppude vahele seni midagi jäänud,“ rääkis Hermet Delfi videointervjuus.