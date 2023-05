Elina Svitolina võitis emana esimese tiitli ja annetas auhinnaraha Ukraina lastele

Endine kolmas reket on oma tänase edetabelikohaga neljas madalaima rankinguga tiitlivõitja WTA tuuri ajaloos. Esikohta jagavad selles arvestuses 1997. aastal Bolis triumfeerinud Mirjana Lucic-Baronit ja 2009. aastal US Openi võitnud Kim Clijstersit. Svitolina ette mahub veel vaid 2001. aastal Balis võidutsenud poolatar Angelique Widjaja (WTA 579.).

Svitolina teatas, et annetab oma turniirilt võidetud auhinnarahad Ukraina laste humanitaarabiks.

„Tahaksin seda energiat jagada Ukrainaga, oma kodumaaga. Kogu mu auhinnaraha sellelt turniirilt läheb Ukraina laste abistamiseks, mida peab sel raskel hetkel tegema. Tänan Prantsusmaad, kes on teinud ukrainlaste vastu võtmisel ja neile kodutunde pakkumisel kõik võimaliku. Aitäh kõige eest, mis te meie jaoks teinud olete. Üheskoos lähme me vastu valgusele ja lõpetame selle sõja,“ ütles ta oma võidukõnes.

Svitolina turniirivõit tõstis kahtlemata tema aktsiaid ka homme algava French Openi eel. Tema vastaseks avaringis on eelmise aasta French Openi poolfinalist, 26. paigutusega itaallanna Marta Trevisan, kelle tänavuse hooaja parimaks tulemuseks peab lugema Miami WTA 1000 turniiri veerandfinaalipääsu.

Svitolina ise on French Openil mänginud kolmel korral veerandfinaalis - 2015., 2017. ja 2020. aastal. Poolfinaali on ta jõudnud 2019. aastal Wimbledonil ja US Openil, veerandfinaali veel ka 2018. ja 2019. aastal Australian Openil.